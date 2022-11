Acompanhe a análise de I Reis 8

Bom dia! A Arca da Aliança é citada 7 vezes no capítulo 8 de I Reis, e não foi à toa. O primeiro templo de Salomão havia sido concluído e guardaria a arca e seu precioso conteúdo: as tábuas de Moisés. Ouça a análise deste trecho que evidencia a importância de estarmos na Casa de Deus. Ele ouve todas as orações, de todas as nações. Acompanhe com o pastor Josué de Almeida e no canal Reavivados por Sua Palavra e tenha uma ótima terça-feira (8) com o nosso Senhor Jesus!