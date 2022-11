Eletro Shop faz super Black Friday com até 70% de desconto

Promoções vão até o dia 30

Durante todo o mês de novembro, o grupo Eletro Shop, a rede de lojas que mais cresce no Amapá, fará uma super blak Friday. Os descontos variam de 10% a 70% de desconto.

De acordo com a rede, a ideia é manter a promoção até o dia 30.

Todas as promoções serão mantidas nas seguintes condições de pagamento: dinheiro, débito, PIX ou em até 3 vezes nos cartões de crédito.

Veja algumas promoções.

Em agosto, no município de Santana, a Eletro Shop abriu sua quarta loja no estado, sendo a terceira em Santana, bem no coração do centro comercial da segunda cidade mais populosa do Amapá.

Os planos são de abrir a quinta loja, desta vez mais uma unidade no centro comercial de Macapá.

Veja onde ficam as 4 lojas da rede Eletro Shop

Macapá: Rua Cândido Mendes, em frente à Praça Veiga Cabral, Centro Comercial

Santana: Avenida Santana, 988, Área Comercial

Avenida Santana, 242, Área Comercial

e Rua Salvador Diniz, Bairro Centro

