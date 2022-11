Em regime domiciliar, detento foge de abordagem e faz refém em Macapá

Ele se entregou e foi preso após conversa com policiais. Tudo começou durante uma tentativa de abordagem no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motorista em fuga foi preso depois de invadir o estabelecimento de uma rede de lojas e fazer uma mulher que estava em compras de refém.

Tudo começou por volta de 11h durante uma tentativa de abordagem no Bairro Ipê, na zona norte de Macapá. Edivaldo Avelino da Conceição, de 39 anos, avistou a radiopatrulha do 2º Batalhão da PM do Amapá e fugiu em alta velocidade em um carro modelo Corolla.

A perseguição prosseguiu até o Bairro Jardim Felicidade, quando foi alcançado pela viatura. Neste momento, ele abandonou o carro e invadiu a loja.

“Ele fingiu que estava armado e fez a cliente de refém, deu uma gravata nela. Nós fizemos a verbalização e conseguimos que ele se entregasse”, relatou o comandante da guarnição, cabo Hemerson Maciel.

O 2º Batalhão deu iniciou ao processo de negociação e rendição. Ele se entregou antes da chegada do Batalhão de Operações Especiais (Bope), que normalmente é quem conduz as negociações com reféns.

Segundo a polícia, ele cumpria pena no regime aberto domiciliar pelo crime de tráfico de drogas. Com o criminoso, e os militares encontraram duas porções de cocaína.