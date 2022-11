Em Tartarugalzinho, cemitério revitalizado oferece até carro fúnebre gratuito

Veículo para traslados ao lado da capela construída no Cemitério São José

Por SELES NAFES

A cidade de Tartarugalzinho, município a 222 km de Macapá, recebeu de volta (na véspera do feriado de Finados), o cemitério da cidade completamente revitalizado. O local passou por melhorias e agora oferece novos serviços. Um deles é o carro fúnebre para traslado, que será oferecido gratuitamente à população

O Cemitério Municipal São Jorge passou por obras de iluminação, muro e pela construção de uma capela, onde familiares poderão prestar suas últimas homenagens antes dos sepultamentos.

As obras foram custeadas com recursos próprios da prefeitura.

“Essa construção tem um significado importante para todos nós, que já perdemos um ente. Com esta obra buscamos ter um espaço digno e acolhedor para prestarmos a homenagem, o que antes não tinha”, comentou o prefeito Bruno Mineiro (UB), que participou da inauguração.

“O cemitério era abandonado, com mato alto e sem iluminação. Hoje temos orgulho de realizar esta entrega na véspera do Dia de Finados”, acrescentou.

A inauguração do cemitério foi marcada por um culto ecumênico nova capela, e com e apresentação do carro fúnebre.