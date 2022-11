Empresário acusado de golpes relata ameaças de morte e usará tornozeleira

Rauilson de Oliveira Borges teve a prisão revogada, mas será monitorado por 90 dias, além de outras restrições

Por LEONARDO MELO

O empresário acusado de aplicar golpes em investidores na cidade de Santana, município a 17 km de Macapá, teve a prisão preventiva revogada pela justiça, mas terá que usar tornozeleira eletrônica. A decisão foi do juiz Almiro Deniur, da 2ª Vara Criminal de Santana.

No dia 18 de novembro, o magistrado atendeu pedido da Polícia Civil e decretou a prisão do empresário Rauilson de Oliveira Borges porque o acusado não se apresentava para prestar depoimento no inquérito policial, dando a entender que também poderia fugir.

Rauilson de Oliveira Borges é acusado de convidar outros empresários para investir em distribuidoras, câmbio e em ouro, mas os negócios seriam fictícios. O prejuízo aos investidores é calculado em cerca de R$ 2 milhões. O caso é investigado pela delegada Luiza Maia, da 2ª DP de Santana.

A defesa de Rauilson recorreu após a decretação da prisão alegando que ele é réu primário, tem residência fixa e atividade lícita. Ele é dono de uma cafeteria bem conhecida em Santana.

Além disso, ele estaria sofrendo ameaças de morte, por isso teria se isolado de contatos telefônicos. O Ministério Público deu parecer contra a revogação da prisão pela prática reiterada dos crimes.

Ao revogar a prisão, o juiz determinou que ela seja monitorado eletronicamente por pelo menos 90 dias e que faça recolhimento domiciliar (com exceção dos horários de trabalho).

