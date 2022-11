Enem: 30% faltam no 1º dia de provas no Amapá

Em Macapá e no interior o índice de presente foi 69,4% em relação ao número total de inscritos.

Por RODRIGO ÍNDIO

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022, ocorrido neste domingo (13), registrou 30,6% de abstenção no Amapá, na comparação do número de inscritos com os presentes. O índice é superior ao verificado em 2021, quando houve 28,9% de faltantes.

Segundo o balanço divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), dos 22.163 inscritos, 15.381 participaram do primeiro dia de aplicação da prova impressa, o que representa 69,4% de presentes.

Já para a prova digital, estavam inscritos 511 participantes, deste número 243 estiveram presentes. Ou seja, 47,6%. A abstenção é de 52,4%. O balanço foi divulgado ainda na noite de ontem.

Participantes encaram 90 questões de Ciências Humanas e suas tecnologias, Linguagens e suas tecnologias. Além disso, candidatos tiveram de escrever redação sobre o tema “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

No próximo domingo (20), os estudantes fazem prova de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e de Matemática e suas tecnologias. O gabarito oficial do exame será divulgado pelo Inep no dia 23.