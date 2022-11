Enem: Aulão Show deve reunir 5 mil candidatos em estádio no Amapá

Evento é destino a alunos de escolas públicas, mas 10% das vagas foram destinadas ao público externo

Por ANDRÉ SILVA

O tradicional Aulão Show do Enem, que acontece desde 2016, este ano deve reunir 5 mil participantes no Estádio Zerão, dias 11 e 18 de novembro. Os organizadores do evento destinaram 10% das vagas a pessoas que não são de escolas públicas. Além da aula, também haverá uma feira de profissões.

A coordenação do evento é da Secretaria de Educação do Estado (Seed) e tem como público alvo candidatos do Enem, como alunos do 3º ano do ensino médio e aqueles que querem passar pela experiência do exame nacional. Ao todo participarão do evento alunos de dez escolas de Macapá e uma do município de Santana.

Os candidatos externos poderão retirar os ingressos na recepção do prédio administrativo da Secretaria da Educação.

Programação

No dia 11, os participantes terão revisão de linguagens e códigos; ciências humanas e sociais aplicadas e gramática e redação. No segundo dia, acontece no dia 18, eles terão aula de matemática e ciências da natureza.

As aulas iniciam as 13h30min às 19h e serão ministradas por professores da rede pública especialistas em suas áreas de atuação.

“A realização do aulão é importante nessa reta final para causar esse entusiasmo nas pessoas que vão realizar a prova no dia 13. As pessoas ainda estão muito nessa recuperação da crise pandêmica que nós passamos. Principalmente nossos alunos que estão nessa retomada e reorganização de seus projetos de vida. O Aulão vem com essa energia, com esse gás e motivação para que o aluno possa fazer uma boa prova nesse Enem 2022”, considerou Arnanda Oliveira, coordenadora do programa Central do Enem.

Feira das Profissões

No local, os participantes poderão ter contato com instituições de ensino superior que atuam no estado por meio de stands, onde alunos e coordenadores de cursos estarão explicando um pouco sobre cada curso que eles oferecem.

Os portões serão abertos a partir de 12h e os alunos serão recepcionados com música eletrônica, além de uma estrutura totalmente voltada para o bem-estar de todos os participantes.

A primeira prova do Enem será no dia 13 de dezembro e a segunda no dia 20 de novembro.