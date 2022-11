Escolas recebem mais R$ 2 mi e definem datas do desfile e eventos do Carnaval 2023

O repasse final, totalizando R$ 3,5 mi foi oficializado pelo Governo do Amapá em solenidade no Palácio do Setentrião, no Centro de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

A Liga das Escolas de Samba do Amapá (Liesap) recebeu, na tarde desta terça-feira (8), a segunda e terceira parcela do recurso destinado ao desfile do Carnaval 2023. O repasse foi oficializado pelo Governo do Estado em solenidade no Palácio do Setentrião, no Centro de Macapá.

A primeira parcela, repassada em agosto, foi no valor de R$ 1,5 milhão para iniciar os trabalhos. Neste repasse o GEA garantiu R$ 2 milhões, que totalizará um investimento de R$ 3,5 milhões para a programação do Desfile das Escolas de Samba, que ocorrerá em fevereiro do ano que vem. O recurso de emenda parlamentar destinada pelo senador Davi Alcolumbre (DEM).

O presidente da Liesap, Jocildo Lemos, explicou que o recurso será direcionado às agremiações do grupo de acesso, que receberão o valor de R$ 289,5 mil cada uma, enquanto as do grupo especial receberão R$ 315, 9 mil cada.

O presidente afirmou que as escolas já começaram a trabalha e os serviços começaram pela organização dos barracões da cidade do samba, onde serão montados os carros alegóricos e fantasias. Todos as escolas já têm seu samba enredo preparado desde maio deste ano.

Quanto ao calendário oficial do Carnaval 2023, o presidente garantiu que será apresentado ainda em dezembro durante um workshop onde serão tratadas as potencialidades e expectativas para o Carnaval de 2023.

Mas ele adiantou que no dia 21 de janeiro acontece o tradicional festival de samba de enredo e, em seguida, os ensaios técnicos para o desfile em fevereiro, que volta depois de 2 anos de paralisação por conta da pandemia.

A corte do Carnaval 2023

Jocildo explicou que não haverá a tradicional disputa da Musa do Carnaval porque a corte escolhida em 2019 será mantida. Fazem parte do dispositivo o Rei Momo Sucuriju, Neck o cidadão do Samba, e a Musa Samira Santos, de 22 anos, representante da Império da Zona Norte.

“O desfile volta depois de dois anos parado por causa dessa pandemia. Graças a Deus, teve uma redução muito forte dos casos e nossa expectativa é que até o final desse ano, ela seja declarada encerrada, para que a gente possa fazer um grande espetáculo para o povo no ano que vem”, considerou o Jocildo Lemos.