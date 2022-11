Esposa mata marido a facadas

Crime ocorreu no Bairro Universidade, na zona sul de Macapá. Vítima morreu no Hospital de Emergência.

Um homem morreu nesta segunda-feira (7) após ser esfaqueado pela esposa dentro de casa numa área de pontes do Bairro Universidade, na zona sul de Macapá.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), por volta da 1h30, Luiz Augusto Ferreira Nogueira, de 40 anos, foi levado pelo seu filho até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Sul, na Avenida Ivaldo Veras, no Bairro Jardim Marco Zero.

Segundo a testemunha, ele havia levado facadas no abdômen e peito, golpes desferidos pela esposa dele, Marlene de Melo Pinheiro.

Os funcionários da unidade, então, solicitaram apoio de uma ambulância do Samu para levá-lo ao Hospital de Emergência (HE), no Centro da capital.

Uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar do Amapá esteve na UPA e, após colher informações com o filho da vítima, foi até a residência do casal. Mas, a esposa, suposta agressora, não foi encontrada.

Às 6h30, o Ciodes foi informado pela Polícia Civil que Luiz Augusto não resistiu aos ferimentos.

Luiz era considerado um excelente pintor de construção civil e montador de móveis. Amigos e parentes se uniram para levar o corpo dele para Santarém (PA), sua cidade Natal.