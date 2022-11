Ex-detento é executado na Feira do Pescado

Vítima foi morta com pelo menos seis tiros na zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O ex-detento Maicon Furtado Gonçalves, de 21 anos, foi morto a tiros na noite de domingo (13), no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

Ele tinha passagens por roubo e estava em frente da Feira do Pescado quando foi executado com pelo menos 6 disparos de pistola ponto 40. O crime ocorreu por volta de 22h50.

Uma testemunha contou à polícia que o atirador chegou sozinho num carro branco, estacionou na esquina da Rua Hugo Alves Pinto, e foi a pé até a vítima perguntar por maconha.

Maicon teria dito que sabia onde vendia drogas e levaria o motorista até a boca de fumo, foi então que o criminoso pediu pra esperar.

O suspeito caminhou até o carro e, em seguida, pediu para Maicon entrar no carro. Quando a vítima se aproximou e esticou o braço para abrir a porta, veio o primeiro disparo, que atingiu o queixo.

Depois, com o jovem caído, desceu do carro e disparou outras vezes, acertando costas, braços e a região glútea. Na sequência, o criminoso fugiu sem ser reconhecido. Militares do 6º Batalhão isolaram o local e acionaram as Polícias Científica e Judiciária.

O delegado Welligton Ferraz, titular da Delegacia de Homicídios, acredita que a execução foi premeditada e motivada por acerto de contas, uma vez que a vítima era conhecida por cometer furtos, roubos e vender drogas na região.

Apesar da pouca idade, Maicon já havia cumprido pena no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

“Ele primeiro dialogou para ganhar a confiança da vítima, logo em seguida disse que ia pegar o carro, pediu pra vítima se aproximar, e fez os disparos. Sabia que a vítima ficava por aqui, se aproximou pra ter certeza de quem se tratava. É premeditado. Agora vamos refinar as informações e descobrir quem é essa pessoa”, ponderou o delegado.