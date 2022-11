Exército desmobiliza garimpo ilegal e contrabando na fronteira do Amapá

Em uma das incursões, a tropa encontrou um garimpo ilegal na região de Oiapoque.

O Comando Militar do Norte desmobilizou diversas atividades de contrabando e outras ilegalidades na região de fronteira entre Amapá e Guiana Francesa.

A ação, que mobilizou 750 militares da 22ª Brigada de Infantaria de Selva – sediada em Macapá –, 59 viaturas, 13 embarcações e duas aeronaves é chamada de Operação Grão Pará, que ocorreu entre os dias 14 e 25 de novembro.

Em uma das incursões, a tropa encontrou um garimpo ilegal na região de Oiapoque. Ninguém foi preso, mas o local apresentava características de estar ativo pela aparência das escavações e equipamentos apreendidos, entre eles motosserras, baterias, rádio, armamento e munições.

Lá, os militares utilizaram explosivos para detonar túneis de extração ilegal de ouro. As atividades foram realizadas em parceria com as Forças Armadas da Guiana Francesa, o IBAMA, o ICMBio, Ministério Público do Trabalho.

As Polícias Federal, Rodoviária e Militar fizeram fiscalização e monitoramento via terrestre na BR 156.