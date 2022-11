ExpoAgro entra na rota dos grandes eventos que estimulam a economia do Amapá

Evento foi realizado pela prefeitura de Tartarugalzinho entre os dias 3 e 6 de novembro e atraiu mais de 50 mil pessoas

Compartilhamentos

Da Redação

A ExpoAgro Tartarugal atraiu uma multidão durante quatro dias, e movimentou a economia na região do município de Tartarugalzinho, cidade a 222 km de Macapá.

A festa, realizada pela prefeitura e parceiros entre os dias 3 e 6 de novembro, também colocou a cidade na rota estadual dos eventos que estimulam a economia.

No total, os organizadores estimam que mais de 50 mil pessoas passaram pela feira para ver as exposições e as atrações como Manu Batidão, Pastora Midian Lima, Companhia do Calypso e Zé Vaqueiro, que no último dia se apresentou e atraiu atraindo 17 mil pessoas para o show.

Economia

Além da festa, a ExpoAgro estimulou a economia movimentando mais de R$ 600 mil no município durante os 4 dias de programação.

A ExpoAgro teve espaço para 138 empreendedores, como agricultores, artesãos, baloeiros e ambulantes. Foram 93 de Tartarugalzinho e 47 de outros municípios.

Na parte da manhã, oficinas e palestras abordaram novidades no setor primário, estimulando o manejo de bubalinos, piscicultura, agricultura e tudo mais o que promova o desenvolvimento da economia rural da região.

O governador Waldez Góes (PDT), o governador eleito Clécio Luís (SD) e o senador Davi Alcolumbre (UB) estiveram no evento.

“A ExpoAgro, apenas na sua primeira edição, mostrou sua força e potencial econômico, se tornando referência nas agendas de eventos do Amapá. O povo de Tartarugalzinho merece esse reconhecimento e valorização”, declarou o prefeito Bruno Mineiro (UB).