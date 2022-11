Festival de petiscos inéditos movimenta bares e restaurantes de Macapá

Circuito promovido pelo Sebrae Amapá envolve 14 empreendimentos.

Compartilhamentos

A preços populares, petiscos inéditos começaram a ser comercializados em estabelecimentos gastronômicos de Macapá. As receitas inovadoras concorrem no Festival Bar em Bar, circuito que envolve 14 empreendimentos, entre bares, pubs, winer bar, hamburguerias, restaurantes e até delivery.

Esta é a 6ª edição do evento, que é promovido pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) com apoio Sebrae Amapá.

O festival ocorre no período de 11 a 26 de novembro, no horário de funcionamento dos estabelecimentos. As porções criadas especialmente para o evento têm o valor fixo de R$ 25.

O Bar em Bar foi criado para atrair mais consumidores e aumentar o movimento nos empreendimentos e valorizar a gastronomia local.

Cada bar participante oferece uma receita inédita para conquistar o gosto do consumidor, inspirada no tema desta edição – A Melhor Porção do Amapá. As novidades nos petiscos acompanham o uso de insumos locais.

Os estabelecimentos receberão a visita de críticos gastronômicos que farão as avaliações técnicas dos petiscos para seleção do grande vencedor.

Papudinho

O festival também premia o consumir, que pode visitar os estabelecimentos do circuito, fazer o pedido do petisco da casa ao garçon, fazer uma foto e postar no Instagram com a hashtag #barembarap2022 e ao final, o consumidor que conseguir cumprir primeiramente o circuito, receberá o título de “Papudinho 2022”, por valorizar a gastronomia de Bar.

Veja o menu dos concorrentes

Bar do Vila

Brasileirinho: 2 mini pastéis Romeu e Julieta, 2 dadinhos de Tapioca com Geleia de Pimenta e 2 camarões Rosa empanados na Panko. Harmoniza com cerveja.

Dom Cheff

Território Tucuju: porção de 06 mini papéis de camarão rosa, banana da terra, jambu e molho de tucupi. Harmoniza com cerveja ou cachaça de jambu.

Brods Burger Hamburgueria

Tábua de Maré: porção de 06 bolinhos nos sabores de maniçoba, pato no tucupi, tacacá, muçarela de búfala, charque na manteiga de garrafa e peixe, acompanhado de maionese de tucupi. Harmoniza com cerveja

Restaurante Recanto do Loro

Loroca: bolinhos com massa de tapioca e queijo coalho, com recheios de camarão ou caranguejo. Serve com geleia de pimenta. Harmoniza com cerveja.

Confraria Semblano Culinária Italiana

Croquetas de pernil suino: croquetas com massa bechamel, recheado com pernil suino desfiado e empanado na farinha panko. Serve com goiabada picante. Harmoniza com cerveja ou vinho.

Restaurante delivery Delícias da Oci

Tira gosto da Oci: 03 bolinhos de carne seca com queijo moçarela, tiras de carne, acompanhados de molho especial da casa e farofa. Harmoniza com cerveja.

Pub Rustic Burger Beer

Pastéis Rustic: mini pastéis de carne seca desfiada, queijo manteiga e banana da terra, acompanhado de geleia de pimenta. Harmoniza com chopp.

Hamburgueria Homemade

American Chicken: Sobrecoxas de frango marinadas no buttermilk e cerveja. Acompanha picles de pepino artesanal e molho spicy. Harmoniza com as cervejas de estilo Pilsen ou Amber Alemã.

Hamburgueria Sinner

Pork Belly Sinner: Canapés de Barriga de porco defumada, molho BBQ com laranja e mel selvagem, servido sobre pão australiano tostado. Harmoniza com cerveja.

Bar e Restaurante Norte das Águas

Bolinho das Águas: porção de 03 bolinhos com massa batata; recheio de camarão regional, jambu e catupiri. Harmoniza com cerveja.

Reserva da Lagoa – Gastronomia contemporânea e casual

Barca Ribeirinha: creme de pirarucu, alho poró e queijo regional em Crispy de papel de arroz, com redução de tucupi, castanha do Brasil e picles de semente de mostarda. Harmonização com drink Green Gin, vinho branco ou rosa, espumantes Brut, cerveja Colorado Ribeirão e Heineken.

Japan by Nagano – Restaurante de culinária oriental

Izakaya: releitura do Onigiri, tradicional bolinho de arroz japonês crocante, empanado na farinha panko e recheado com tartar de salmão, kani e cream cheese. Harmoniza com saqué.

Forneria Bella Ciao

Croqueta Brasileira: Porção de 04 croquetas feitas com carnes suínas, massa de feijão preto e finas tiras de couve refogadas ao bacon. Servidas com molho forte de pimenta habanero e farofinha acebolada. Harmoniza com cerveja puro malte.

Vinhos & Co. Wine Bar

Nachos Caseiros: com molho de Iogurte, tomates, cebolas e pepinos confitados. Harmoniza com vinhos levas brancos, rosés e tintos.