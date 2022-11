Furlan vê oposição crescer e projeto da reeleição perde apoio

Vereadores se queixam de pouco espaço e tratamento desrespeitoso do gestor e até dos secretários

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Foi-se o tempo em que o prefeito de Macapá, Dr Furlan (sem partido), era quase uma unanimidade dentro da Câmara Municipal. Considerado por muitos vereadores como desrespeitoso e arrogante, o gestor vem perdendo apoio importante, o que pode complicar votações essenciais e prejudicar o projeto de reeleição do prefeito.

Os primeiros a abandonar o governo foram Adrianna Ramos (PSC), Odilson Nunes (PSDB), Nelson Sousa (PSD) e Janete Capiberibe (PSB). Outros seis parlamentares descontentes também começam a se rebelar, mas pediram para não ter os nomes divulgados.

No total, a CMM possui 23 parlamentares.

Além do trato (ou da falta dele), os parlamentares também se queixam de pouca participação na gestão e da atitude até de alguns secretários.

“O prefeito não cumpre acordos. Os secretários desprezam e até tentam humilhá-los. Sem contar que nada é feito sem a autorização do Neto, que é irmão do prefeito. Comanda desde as nomeações até a ordem de pagamentos de fornecedores”, explica um vereador.

notícias de Macapá