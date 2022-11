Guarda civil é achado morto

Vítima estava dentro de casa. Imóvel, localizado na zona sul de Macapá, estava com portas e janelas destrancadas.

Um guarda civil municipal de Macapá foi encontrado morto dentro de casa, no Conjunto Barcellos, no Bairro Jardim Marco Zero, na tarde desta quinta-feira (10). Segundo a polícia, o corpo de Leonildo Canuto Viana, 59 anos, que morava sozinho, estava em avançado estado de decomposição.

O cadáver foi achado por policiais militares do 1º Batalhão, que foram acionados depois que um vizinho da vítima ligou para o Centro Integrado do Operações da Defesa Social (Ciodes) e informou que Leonildo não era visto há vários dias.

Os militares constataram que o imóvel, localizado na Avenida Onix, estava com as portas e janelas destrancadas, então, entraram. Dentro de um dos cômodos da residência, acharam o guarda civil municipal sem sinais vitais.

De acordo com o Ciodes, a Polícia Civil foi acionada para as devidas providências. O delegado César Ávila, da Homicídios, foi ao local e informou que não havia necessidade de acionar a Polícia Científica, pois não havia indícios de morte violenta.

Mesmo assim, o Samu fez oficialmente a constatação do óbito e familiares foram orientados a efetuar o registro da ocorrência em uma delegacia de Polícia.