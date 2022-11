Homem é preso por tentar matar ex-esposa e enteada

Acusado foi preso pela Polícia Civil do Amapá na cidade de Laranjal do Jari, a 290 km de Macapá.

Um homem de 28 anos, acusado de dupla tentativa de feminicídio, foi preso pela a Polícia Civil do Amapá. Os crimes e a prisão ocorreram em Laranjal do Jari, cidade a 290 km de Macapá.

O acusado, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, estava com a prisão preventiva decretada e foi capturado na segunda-feira (28) pela equipe da Delegacia da Infância e Juventude de Laranjal.

Segundo o delegado Aluisio Aragão, além da ex-esposa, o homem também tentou matar a enteada, de 16 anos. O crime teria ocorrido no dia 9 de outubro, na casa das vítimas.

De acordo com o delegado, a ex-esposa contou que, naquele dia, o agressor bateu na porta embriagado, querendo dormir na residência a qualquer custo. A mulher o mandou embora, o que deixou o homem furioso.

Ele, então, pegou uma faca e partiu pra cima da ex-mulher. A adolescente tentou defender a mãe e acusado também tentou matá-la. Mae e filha sofreram vários cortes de faca.

Segundo a polícia, elas só não foram mortas porque um conhecido da família chegou ao local na hora e entrou em luta corporal com o agressor, desarmando-o.

“Diante dos fatos, representei pela prisão preventiva do autor, que estava foragido desde a data do crime. Na segunda-feira, a equipe obteve a informação de que ele havia retornado à Laranjal do Jari e nessa ocasião foi preso”, informou o delegado.

Indiciado nas penas do art. 121, §2º, II e VI c/c art. 14, II, do Código Penal, o acusado passou por audiência de custódia e foi encaminhado ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), em Macapá.

Fotos: Polícia Civil