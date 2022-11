Homem morre ao tentar separar briga de casal

Crime ocorreu no distrito de Lourenço, município de Calçoene, a 360 km de Macapá.

Um homem de 41 anos morreu ao tentar separar a briga de um casal de vizinhos. O crime aconteceu na noite de sábado (26), por volta de 21h, no distrito de Lourenço, município de Calçoene, a 360 km de Macapá.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), populares disseram que Francisco Carlos Pereira Silva Junior, foi ferido com uma facada no momento em que se colocou entre o marido e a esposa. O marido teria sido o autor do golpe.

Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu ao ferimento. Até a manhã deste domingo (27), o infrator ainda não havia sido localizado.