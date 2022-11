Integrante de bando especializado em roubos morre em confronto com o Bope

Confronto ocorreu na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um criminoso conhecido por uma série de roubos e envolvimento com o tráfico de drogas morreu ao resistir à prisão de militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

O confronto ocorreu na noite de quinta-feira (17), numa área de pontes, na Travessa Paraíso, entre os Bairros Jardim Felicidade 1 e Renascer, na zona norte de Macapá.

De acordo com o comandante do Bope, major Iram Andrade, uma equipe do Grupo de Intervenção Rápido e Ostensivo (Giro) patrulhava pela região quando recebeu uma denúncia anônima.

A informação apontava que indivíduos de um grupo criminoso especializado na prática de roubo a residência com uso de arma de fogo estavam escondidos numa casa.

Quando chegaram ao local, os militares visualizaram cerca de três criminosos, que fugiram para a área de ponte e entraram na residência apontada pela denúncia.

Gerlan Silva Moreira, o Marreta, foi atingido e não resistiu. Os outros suspeitos conseguiram fugir, após pularem no lago da área de ressaca.

Com Marreta foi encontrado um revólver calibre 32, com 6 munições, sendo 5 deflagradas e uma percutida, segundo a polícia. Na residência também foi achada a carteira de identidade de uma vítima de um furto.