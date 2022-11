Integrantes de facção são flagrados com trouxas de maconha

Apreensão ocorreu no município de Santana, a 17 km de Macapá.

A Polícia Civil do Amapá prendeu três homens na manhã desta sexta-feira (18), durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no município de Santana, a 17 km de Macapá. As autoridades não divulgaram os nomes dos suspeitos.

Dois deles, de 19 anos, foram flagrados com várias trouxinhas de maconha. Já o terceiro suspeito foi preso pelo crime de homicídio, ocorrido no dia 17 de junho deste ano, na Avenida Salvador Diniz, Centro de Santana.

A ação foi da equipe da 1ª DP de Santana, em uma residência situada no Bairro Multirão do Paraíso.

De acordo com o delegado Felipe Vieira, os presos já eram investigados por integrar uma organização criminosa. Todos aguardam audiência de custódia.