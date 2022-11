Jovem é executado no estacionamento da Fazendinha

Crime ocorreu no estacionamento do balneário, na zona sul de Macapá, onde pessoas costumam se reunir para beber.

Compartilhamentos

Da Redação

Um jovem de 25 anos foi morto a tiros na primeira hora da madrugada desta segunda-feira (21) na zona sul de Macapá.

Lucas Ferreira da Silva ainda chegou a ser levado por amigos ao Hospital de Emergência de Santana, município a 17 km de Macapá, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), o crime ocorreu no estacionamento do balneário da Fazendinha, na zona sul de Macapá, onde pessoas costumam se reunir para beber e ligar aparelhagens de sons para ouvir músicas.

Segundo o relatado à polícia, por volta 0h45, um homem encapuzado e armado desceu de um carro e disparou várias vezes contra Lucas. Em seguida fugiu em um veículo Siena, preto, peliculado, rebaixado e com rodões. A numeração da placa não foi repassada à polícia.

Mesmo assim, militares do 1º Batalhão e da Força Tática fizeram incursões no município de Santana, pra onde o carro suspeito teria ido, mas o veículo e nenhum suspeitos foram encontrados.