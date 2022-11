Jovem é morto com tiros no rosto

Crime ocorreu no Bairro Nova Brasília, em Santana, município distante a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 21 anos foi assassinado com 8 tiros na noite desta quarta-feira,23, no bairro Nova Brasília, em Santana, município distante a 17 km de Macapá. O crime aconteceu por volta de 21h, numa região periférica próxima ao cemitério da cidade.

Matheus da Silva Sardinha, também conhecido como Dadinho ou Mateuzinho, ainda foi socorrido por parentes e levado ao Hospital de Emergências, mas já chegou sem vida na unidade de saúde. Ele completaria 22 anos nesta sexta-feira (25).

Os investigadores da 1ª DP da cidade confirmaram que os peritos acharam 11 cartuchos calibres 380 no local do ataque e que a vítima foi atingida por 6 disparos no rosto e 2 na região torácica.

Equipes do 4º Batalhão da Polícia Militar do Amapá fizeram incursões pela região, mas ninguém foi preso.

Temendo represálias, moradores preferiram ficar em silêncio e a autoria do homicídio e a motivação permanecem desconhecidas. Agora, a Polícia Civil prossegue em busca de provas que possam ajudar a esclarecer o crime.