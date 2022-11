Jovem grávida morre afogada

Ana Vitória da Silva Rodrigues tinha 19 anos desapareceu no Rio Matapi.

Por RODRIGO ÍNDIO

Estava tudo pronto para a chegada do pequeno Vicente, mas sua mãe, infelizmente não resistiu a um afogamento e, juntos, eles morreram no último final de semana no Amapá.

Ana Vitória da Silva Rodrigues, de 19 anos, desapareceu no Rio Matapi ainda na tarde de sábado (26). Ela passeava com a família e amigos num balneário. Ainda não se sabe a dinâmica dos fatos.

A tragédia aconteceu, entre 17h e 17h30, na propriedade localizada na região de Areal do Matapi, no quilômetro 22, da BR-156.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas como já iria escurecer, as buscas só foram iniciadas na manhã de domingo (27). O corpo da jovem mãe foi encontrado por volta de 11h da manhã.

Nas redes sociais muita comoção e despedidas. Vitória era muito querida. Ela estava grávida de 8 meses do menino Vicente, que tinha ganhado até chá de bebê e já era bastante amado. Vitória sonhava em ser mãe.

A Polícia Científica fez a remoção do corpo da jovem.