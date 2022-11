Jovem que fazia ações solidárias é morto com mais de 10 tiros na cabeça

Homicídio ocorreu no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá. Matador ainda teria filmado vítima no chão antes de fugir.

Por RODRIGO ÍNDIO

O dono de uma loja de roupas foi morto com mais de 10 tiros, a maioria na cabeça, na noite de terça-feira (8). O crime ocorreu por volta de 20h30 na Avenida 9, no Bairro Araxá, na zona sul de Macapá.

Elvis Cássio dos Santos, completaria 26 anos na próxima segunda-feira (14). Ele era uma pessoa muito querida na comunidade.

Segundo o delegado Paulo Moraes, da Homicídios, populares relataram que Elvis estava sentado em frente de sua casa, jantando. Foi quando chegou o assassino numa bicicleta e efetuou os disparos.

A polícia trata o caso como latrocínio – quando ocorre roubo e assassinato.

“Não teve muita conversa. Já saiu atirando nele, inclusive, no fim, acabou levando o aparelho de celular da vítima”, comentou o delegado.

Conforme repassado pela perícia, foram achados mais de 12 estojos de pistola 9mm na cena do crime. Foi possível identificar que tiros atingiram a parede da casa e placas.

“Já fizemos levantamento, a vítima não tinha passagem pela polícia e, ‘à priori’, não integrava facção. Temos algumas características do atirador. Ainda não sabemos a motivação, mas nenhuma linha de investigação foi descartada”, acrescentou o delegado.

No local, populares que teriam testemunhado o caso informaram que o assassino teria efetuado o primeiro disparo e começou a gravar a execução, o que não foi confirmado ainda pela polícia.

Ainda de acordo com populares, homens que estavam em um bar das proximidades tentaram capturar o bandido, mas ele apontou a arma e fez ameaças.

O atirador, com arma apontada, teria dito para as pessoas que tentaram detê-lo: “não se metam, talarico tem que morrer”. A polícia não confirmou essa informação também.

Nas redes sociais, muitas pessoas se sensibilizaram ao saber da morte de Elvis Cássio. Além de sua loja de roupas, ele era conhecido por divulgar festas pela cidade, fazer ações solidárias para pessoas carentes, ter tido uma lanchonete e ser sempre uma pessoa extrovertida.

Câmeras de monitoramento da região podem ajudar a identificar o criminoso. Qualquer informação que possa contribuir com o caso pode ser repassada para o Disque Denúncia da Delegacia de Homicídios no número (96) 99170-4302. A identidade do denunciante será mantida em sigilo, garantiu o delegado Paulo Moraes.