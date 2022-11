Meteorologia afirma que período chuvoso chegou ‘mais cedo’ ao Amapá

Estiagem, que normalmente dura 4 meses, esse ano começou no início de novembro. Chuvas devem se intensificar nos próximos dias

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

A estiagem este ano foi curta no Amapá e o período chuvoso chegou quase um mês mais cedo, se comparado a 2021. A informação é do Núcleo de Hidrometeorologia do Iepa. As chuvas que vêm caindo no Estado nos últimos dias dão sinais claros de que o “inverno amazônico” tem início.

Normalmente, segundo o meteorologista Jeferson Vilhena, o período de estiagem acontece em um espaço de quatro meses. O período de transição geralmente ocorre no fim do mês de novembro.

A meteorologia não afasta a possibilidade de mais dias de calor nas próximas semanas, ao contrário, há previsão de dias se alternando entre chuvoso, nublado e ensolarado.

A previsão é que o acumulado de chuva para novembro deva variar entre 50 e 100 milímetros, principalmente nas regiões norte e oeste, e de 70 a 80 mm na porção sul do estado, que abriga as bacias do Rio Jari, Amapari e Oiapoque.

“Como essa estiagem está muito fraca, ela começa a dar lugar novamente a chuva”, explicou Vilhena.

O meteorologista disse também que, apesar de a sensação de que houve recorde nas temperaturas este ano (devido ao forte calor provocado pelos dias ensolarados), os termômetros não chegaram a 36⁰C.

“A maior parte das temperaturas máximas girou em torno de 33⁰ e 34⁰C”, finalizou.

notícia de Macapá