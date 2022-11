Motoqueiro morre após colidir com animal em rodovia

Acidente ocorreu na rodovia do Curiaú, zona norte de Macapá.

Um homem de 28 anos morreu na madrugada deste sábado (12) quando pilotava uma motocicleta na rodovia do Curiaú, na zona norte de Macapá.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 2h30 e uma equipe do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) foi ao local e encontrou Adenilson da Silva Sena caído na pista. A motocicleta CG 125 FAN KS estava há alguns metros de distância da vítima.

O Samu também já havia sido acionado e no local confirmou o óbito. Testemunhas disseram à polícia que ele havia se chocado contra um boi que atravessava a pista no mento em que ele passava. O animal estava à beira da pista, também morto.

O acidente ocorreu logo depois de uma curva próxima à ponte do balneário. O local é escuro e a falta de iluminação dificultou a visualização do motociclista. A Polícia Científica fez a perícia e a remoção do corpo.

De acordo com o Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), Adenilson era morador da comunidade de São Joaquim do Pacuí, distrito da zona rural de Macapá.