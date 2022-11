Motorista estava bêbada e não tem CNH; veja vídeo do acidente que matou garota de 19 anos

Imagens de câmera de segurança mostram o momento da colisão que tirou a vida da jovem, no Centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Filmagem da câmera de um estabelecimento comercial mostraram como ocorreu o acidente que interrompeu os sonhos da jovem Kamilly Luara Rodrigues Oliveira, de 19 anos, na madrugada de domingo (27), por volta de 3h, no Centro de Macapá.

Ela ainda chegou a ser socorrida e levada ao Hospital de Emergências da capital, mas não resistiu.

A garota era passageira da motocicleta conduzida por Marcus Vinícius da Silva, de 22 anos, que também sofreu ferimentos, mas sem gravidade. Ele prestou depoimento no mesmo dia, após atendimento médico.

As imagens mostram que o Siena prata conduzido por Renilma Pereira de Lima, de 36 anos, trafegava no mesmo sentido que a motocicleta. Os dois veículos transitavam pela Rua Eliezer Levy e, no cruzamento com a Avenida Padre Júlio, o automóvel começa a convergir, momento em que a moto iria ultrapassá-lo, e a colisão acontece.

Até a manhã desta segunda-feira (28), Renilma Pereira ainda estava no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval. Ela aguarda audiência de custódia para saber se permanecerá presa ou se responderá ao processo em liberdade.

Relatório do Batalhão de Trânsito da PM do Amapá aponta que o teste do bafômetro, feito duas vezes por Renilma, apontou ambos teores alcoólicos acima de 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar, o que caracteriza crime de embriaguez ao volante.

Além disto, segundo a PM, Renilma não possui Carteira Nacional de Habilitação, outra infração grave.

O piloto da motocicleta também fez o teste do bafômetro, que comprovou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. Contudo, ele também não possui habilitação para conduzir motos. Os dois veículos foram liberados, pois estavam com situação documental regular.

Segundo o delegado Roberval Rangel, Renilma confirmou, em depoimento, que havia ingerido bebida alcóolica por volta de 21h em uma festa, mas que havia parado o consumo quando seu irmão lhe ligou pedindo auxílio para comprar remédios para a esposa.

“Mas o teste feito pela Polícia Militar constatou o índice de alcoolemia não permitido para a condução de veículo automotor. Foi autuada por isto e aguarda audiência de custódia”, ponderou o delegado.