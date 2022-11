MP reduz denúncia contra Sidney Leite e juíza aceita

Sidney Leite, ex-titular da Delegacia de Entorpecentes do Amapá, está preso em um centro de custódia na zona sul de Macapá.

Por SELES NAFES

A juíza Luciana Camargo da 1ª Vara Criminal de Macapá aceitou denúncia do Ministério Público contra o delegado Sidney Leite, preso na Operação Queda da Bastilha.

A quantidade de crimes, no entanto, diminuiu bastante em relação ao que foi apontado inicialmente pela Polícia Federal e o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (Gaecco) do Ministério Público Estadual do Amapá.

Sidney era investigado por organização criminosa, prevaricação, tráfico de drogas e corrupção. Contudo, a denúncia apresentada no último dia 24 de outubro cita apenas dois crimes: organização criminosa e exploração de prestígio.

A defesa do delegado alega de Ryan Richelle, o líder da facção FTA, na verdade, é informante do delegado que comandava a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) e que todas as mensagens trocadas estão no contexto de investigações policiais.

O advogado Constantino Braúna informou que pedirá o “trancamento da ação penal, por considerar que, após explicado o teor das conversas, a conduta do delegado seria fato atípico e não haveria razão para o prosseguimento da ação penal”.

Com a decisão da juíza de aceitar a denúncia, Sidney Leite vira réu no processo e passa a ter o prazo de 10 dias para apresentar defesa escrita.