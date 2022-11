Mulher assalta policial a caminho da academia

A suspeita anda armada e tem a ajuda de um comparsa. Assaltos ocorreram na região central de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma mulher foi filmada, em Macapá, assaltando uma soldado da Polícia Militar do Amapá que estava de folga. A suspeita já é velha conhecida da polícia por realizar uma série de roubos na capital amapaense.

O crime ocorreu por volta de 15h da última terça-feira (15), quando a vítima caminhava pela Avenida Padre Júlio e foi rendida nas proximidades do Abrigo São José, no Bairro Santa Rita. A policial assaltada é lotada no interior do estado e estava a caminho da academia.

Uma câmera de monitoramento da região registrou o momento em que a criminosa chegou com um comparsa em uma moto, cor prata, e, com uma arma de fogo em punho, anunciou o assalto. Ela tomou o celular e cartões de crédito da vítima.

A policial militar de folga não reagiu porque estava desarmada. A dupla fugiu, porém, foi possível anotar o número da placa que estava na motocicleta: QLR 8J76.

A reportagem apurou que a assaltante é investigada por outros roubos a estabelecimentos comerciais e a transeuntes. Outro vídeo, datado do mês passado, mostra a suspeita na garupa do mesmo veículo.

Nas imagens, eles fingem estacionar na Avenida Coriolano Jucá, próximo à Praça Barão do Rio Branco, no Centro, e a bandida ataca uma mulher que mexe distraída no celular. A criminosa leva o aparelho.