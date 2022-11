Na travessia do deserto, não estamos sós

Acompanhe a análise de I Reis 19

Bom dia! A solidão é um dos piores sentimentos que existem, e pode levar à depressão. Foi isso que ocorreu com o profeta Elias, que precisou fugir da rainha Jezabel depois que o deus Baal foi desmascarado. No desespero e angústia, o profeta chegou a se entregar à morte. Mas Deus está disposto a nos dar o alimento que precisamos, principalmente se estivermos atravessando o deserto. Acompanhe a análise de I Reis 19 com o pastor Josué de Almeida e no Canal Reavivados por Sua Palavra e tenha um feliz sábado (19) com o nosso Senhor Jesus!