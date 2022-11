Acompanhe a análise de II Reis 5

Bom dia! O comandante sírio Naamã era rico, poderoso, senhor de um Exército, porém, leproso. A lepra era a doença mais temida daquela época. Naamã era muito orgulhoso, arrogante, mas ele ouviu de uma serva as palavras que o fariam encontrar a salvação: havia um homem de Deus em Israel, neste caso Eliseu. Acompanhe essa surpreendente e didática história na análise de II Reis 5 com o pastor Josué de Almeida, e tenha um ótimo domingo com o nosso Senhor Jesus!