Ninguém é perfeito, mas a caminhada pode ser mais fácil

Acompanha a análise de I Reis 15

Bom dia! Abias, rei de Judá, morreu e foi sucedido pelo filho, Asar, que era temente a Deus e excelente administrador e construtor de obras. Mesmo tendo acabado com a idolatria, ele cometeu alguns erros. Ninguém é perfeito, mas quem segue ao Senhor terá sua jornada completada pelos méritos de Jesus. Asar reinou durante 41 anos, tendo um dos governos mais longevos daquela nação. Acompanhe a análise de I Reis 15 com o pastor Josué de Almeida e no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima terça-feira (15).