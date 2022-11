No Amapá, preço do gás não recua após anúncio da Petrobras

Queda de 5,2% anunciada pela Petrobras ainda não foi sentida pelas revendedoras na capital do Amapá.

Por ANDRÉ SILVA

No Amapá, revendedores dizem que a redução do gás de cozinha anunciada pela Petrobras na última quarta-feira (16) ainda não chegou nas distribuidoras. A estatal anunciou a queda de 5,2% no valor gás natural fornecido pela refinaria à distribuidoras no Brasil.

Após o anúncio, o GLP passará de R$ 3,7842/kg para R$ 3,5842/kg, uma redução de R$ 0,20 por quilo do produto. Com isso, o preço do botijão de 13 quilos passa a custar R$ 46,59 às distribuidoras ou R$ 2,60 a menos.

Em Macapá, o botijão está sendo comercializado ao preço de mínimo de R$ 127. Há revendedores comercializando o produto a R$ 125.

De acordo com Carlos Reis, proprietário de uma revendedora de gás localizada na zona sul da capital, a redução anunciada pela Petrobras ainda não foi repassada pelas distribuidoras.

“Não tem nem como garantir que essa redução vai chegar. Eu ainda não recebi esse desconto”, afirmou Reis.

Ele disse que há quarenta dias houve baixa do preço e ele “foi repassado ao consumidor” assegurou.

“Nosso gás estava sendo vendido a R$ 128 e reduzimos para R$ 125. Caiu três reais. Agora a gente tá esperando essa redução da Petrobras para repassar”, disse o revendedor.