No HU, Clécio propõe parceria em serviços que não existem na rede estadual

Governador eleito acredita que parceria com a unidade pode ser estabelecida a partir de uma contrapartida do Governo do Amapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

O governador eleito Clécio Luís (SD) visitou, nesta terça (29), o Hospital da Universidade Federal do Amapá (HU/Unifap) com o objetivo de firmar parceria para atendimento ao público amapaense a partir do ano que vem.

Ele acredita que a unidade pode oferecer serviços que a rede estadual não possui ou tem dificuldades de ofertar a partir de uma contrapartida do Estado.

Sobre o quadro atual da saúde no estado, o governador eleito afirmou que o Amapá vive um momento de ‘transição’.

“Porque tem muita coisa por fazer, mas existem também algumas coisas em andamento que farão toda diferença. Por exemplo, a obra do Hospital de Santana, que será concluída em breve e vai mudar a realidade do atendimento de média e alta complexidade na cidade e vamos entregar. Construção de um novo pronto-socorro para o Amapá também muda a realidade da saúde. A própria assistência do HU, A saúde será absolutamente prioritária no nosso Governo com resolutividade e dignidade”, esclareceu.

Segundo ele, a ideia é assinar convênio com o HU a partir do início de 2023.

O superintendente do HU/Unifap, o médico Algerry Rego, mostrou para Clécio e sua equipe de transição a estrutura do hospital. O HU conta com três blocos com três andares cada um, mais um bloco administrativo e um bloco que contém refeitório, lavanderia e almoxarifado.

“No momento, temos ambulatório de clínica médica com várias especialidades e uma enfermaria de clínica médica, mas existe uma sequência de fases de dois anos para o hospital crescer gradativamente até atingir seus 212 leitos, toda parte de cirurgia cardíaca, ortopédica, cirurgia geral, ginecologia, nefrologia, centro obstétrico, UTI adulto, UTI neonatal e UTI pediátrica”, avaliou.

Os pacientes do local são e serão 100% encaminhados via Central de Regulação Estadual, tanto para internação, quando para exames ou consultas.