No Macapaba, ‘fanfast’ reúne torcedores depois de susto com a falta de energia

Por ANDRÉ SILVA

Moradores do Habitacional Macapaba, localizado na zona norte de Macapá, assistiram ao primeiro jogo da Seleção Brasileira em um telão colocado no canteiro Central da rotatória do conjunto.

Após o susto da falta de energia por 30 minutos antes do jogo, eles viram o Brasil ganhar de 2 a 0 da Sérvia, na tarde desta quinta-feira (24).

Com assinatura de Richarlisson, o Brasil começou muito bem na Copa do Mundo do Qatar. Mas para alguns torcedores, o time poderia ter jogado melhor, disse o motorista de veículos pesados, Francisco Santos, de 43 anos, que aproveitou a tarde nublada e a folga para assistir ao jogo junto com a família.

“Jogo sofrido! Perderam muitas oportunidades de gol. Ainda pensei que eles iam fazer mais dois gols, mas que nada. Mas foi bom. Placar bom pra começar”, resumiu o torcedor.

Leonel Batista, de 42 anos, estava na companhia da esposa Elisângela Almeida, de 27 anos. Tomando uma gelada, eles torceram para o time até o fim. Leonel considerou que a iniciativa da Prefeitura de Macapá em instalar o telão no conjunto foi muito boa e a atuação do time também.

“Foi muito bom. Primeiro ano que isso acontece aqui. Todo ano a gente assiste o jogo em casa, mas esse tá sendo diferente. Ver nossos vizinhos aqui reunidos é muito legal”, afirmou o morador.

O autônomo Cleonilso Santana, de 34 anos, aproveitou a oportunidade pra fazer uma renda extra. Para ele, o jogo foi bom e as vendas melhores ainda.

“Estou aproveitando para fazer uma grana só pra não ficar parado. Achei legal essa iniciativa de cocar esse telão aqui pra população”, considerou o autônomo.

Uma hora antes da partida, os amapaenses tomaram um susto. Treze dos 16 municípios do estado ficaram sem energia, alguns deles por quase duas horas. Em Macapá, a interrupção durou cerca de 30 minutos até começar a retornar nos bairros.

O problema, segundo a Equatorial Energia, aconteceu no linhão que sai de Laranjal do Jari e distribui energia para todo o estado.

Com a vitória, o Brasil lidera o grupo H.