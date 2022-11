Acompanhe a análise de II Reis 6

Bom dia! O capítulo 6 de II Reis relata dois milagres operados pelo profeta Eliseu em situações bem diferentes. Na primeira, ele ajuda estudante a resgatar um machado que estava no fundo de um rio. Em outra, o exército inimigo que havia cercado Israel fica cego. Deus cuida dos seus, nos maiores e menores detalhes. Ouça a análise com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima segunda-feira (28) com o nosso Senhor Jesus!