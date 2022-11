Nova onda: casos de covid crescem 1.264% no Amapá e SVS volta a pedir máscaras

Em Macapá, a quantidade diária pulou de 11 para 155 testes positivos

Por RODRIGO ÍNDIO

Dados epidemiológicos apresentados pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COESP) do Amapá, nesta terça-feira (22), demonstram um crescimento de 1.264% no número de casos da covid-19.

Para se ter uma ideia, na primeira semana do mês de novembro (30/10 a 5/11) a média de casos diários era de 11,43. Já nas duas semanas seguintes (de 13/11 a 19/11), a média passou para 155,86 casos registrados por dia.

De acordo com a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), Macapá lidera entre os municípios que apresentaram o maior número de casos diários. Foram 47 casos na primeira semana de novembro, 148 na segunda e 580 na terceira.

A cidade de Santana vem na 2ª colocação após registrar 27 casos na primeira semana, 21 na segunda e 315 casos na terceira. Oiapoque, Tartarugalzinho e Calçoene também apresentaram aumento acentuado de casos.

Internações

Apesar do aumento de casos, não há uma escalada brusca das internações. Atualmente, apenas 11 pessoas estão em hospitais públicos e privados por conta da doença. Em isolamento residencial são 1.833, conforme o boletim informativo desta terça-feira.

A maioria dos novos caso é de pessoas que não tomaram vacina ou não tomaram todas as doses indicadas. Das pessoas que internaram de 1º a 17 de novembro, 74% foram crianças.

Ainda de acordo com a SVS, medidas serão adotadas em todos os municípios, inclusive, com a orientação do retorno do uso de mascaras em locais fechados e trabalhar o estímulo da ampliação da oferta vacinal.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já tomou medidas de retaguarda hospitalar para que não faltem leitos para pessoas acometidas pela covid.

