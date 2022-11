O alto preço

Acompanha a análise de I Reis 20

Bom dia! O rei Acabe estava com sérios problemas, com Israel cercada pelos inimigos sírios. Acabe era idólatra, mas o profeta Elias avisou que ele teria vitória impulsionado pelo verdadeiro Deus. Acabe teve duas vitórias esmagadoras e capturou o rei inimigo. Ele, no entanto, foi desobediente diante de algumas advertências e mais tarde pagaria um alto preço. Acompanhe a análise de I Reis 20 com o pastor Josué de Almeida e no Canal Reavivados por Sua Palavra e tenha um ótimo domingo (20) com o nosso Senhor Jesus!