Ouça a análise do último capítulo de I Reis

Bom dia! O rei Acabe fez aliança com o rei Josafá (de Judá) para enfrentarem juntos o rei da Assíria. Como sempre, Acabe agia com má fé, mas Josafá era temente a Deus. O homem mau não prevalecerá para sempre, essa é uma das promessas de Deus. Acompanhe a análise de I Reis 22 com o pastor Josué de Almeida, de Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima terça-feira (22) com o nosso Senhor Jesus!