Acompanhe a análise de I Reis 3

Bom dia! Se pudéssemos fazer um pedido para um gênio da lâmpada, o que pediríamos? Muitos com certeza pediriam dinheiro, poder e fama. Mas o rei Salomão, que acabava de assumir Israel, pediu a Deus sabedoria. Acompanhe a análise de I Reis 3 no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima quinta-feira (3) com o nosso Senhor Jesus!