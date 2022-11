Acompanha a análise de I Reis 17

Bom dia! Elias foi um dos maiores profetas descritos pela Bíblia, e sua missão era lembrar a Israel que só o Senhor é Deus. Elias foi orientado por Deus a se proteger, porque o rei queria a sua morte. Deus o sustentou de forma maravilhosa enquanto esteve escondido. Até as dificuldades são concedidas para termos maiores vitórias. Ouça a análise de I Reis 17 com o pastor Josué de Almeida e tenha uma ótima quinta-feira (17) com o nosso Senhor Jesus!