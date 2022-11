Paratleta que venceu o câncer precisa de prótese nova

Campeão na última competição em sua categoria, atleta busca ajuda para comprar prótese propria para competir

Por ANDRÉ SILVA

Gabriel Vitor Maciel Quaresma hoje tem 17 anos, mas aos 12 ele teve que viver um dos momentos mais difíceis da vida. Tímido e sem muito o que dizer, deixa as palavras sob a responsabilidade do pai, o autônomo Ronley de Vilhena Quaresma de 48 anos.

Ronley contou ao portal SelesNafes.com como foi a luta do filho, que foi diagnosticado em 2017 com ortiosarcoma que é um tipo de câncer que se aloja nos ossos.

O autônomo relatou que as primeiras dores começaram em julho daquele ano.

“Foi feito um raio x e mostrou que fêmur da perna dele estava comprometido. Daí em diante nossa vida mudou completamente. Conseguimos a transferência dele para São Paulo, com a ajuda da Ong Carlos Daniel, e foi feito todos os exames dele. O tumor diminuiu, só que, devido a gravidade e comprometimento do osso, médico achou melhor amputar , caso contrário ele poderia ter uma metástase (infecção generalizada)”, contou o pai.

O rapaz, hoje com 17 anos, está curado da doença e precisa apenas fazer o acompanhamento de rotina que acontece a cada seis meses.

Durante a conversa com os pais dele, Gabriel, que hoje é para-atleta, quebrou o silêncio e disse se sentir bem melhor agora, porque está viajando e participando de competições, o que segundo ele, ajuda com a mente.

“Hoje estou bem melhor. Sou atleta e viajo pra disputar. Pra mim está sendo muito bom pra minha cabeça. Hoje preciso de uma prótese, a minha está muito apertada”, disse o jovem.

Ele compete nos estilos lançamento de dardo, arremesso de peso e lançamento de discos. A última competição ocorreu em Agosto deste ano em Macapá. Ele ficou em primeiro lugar nas três modalidades na categoria F- 63, que é amputação acima do joelho. A próxima viagem está agendada para São Paulo e vai acontecer em novembro.

Atualmente a prótese ideal para Gabriel que é um atleta, seria de fibra de carbono e está na faixa de R$ 14 mil, segundo o pai.

Para ajudar, as pessoas podem fazer doações através da conta corrente do Banco do Brasil:

Conta: 1902-X

A gência: 863.364-9 ou por meio do

Pix: (96) 99124-9140 em nome de

Eliude da Costa Maciel