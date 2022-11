Passageira de moto, garota morre em colisão com carro

Kamilly Luara Rodrigues Oliveira, de 19 anos, estava na moto que colidiu com um carro no Centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A jovem Kamilly Luara Rodrigues Oliveira, de 19 anos, morreu em um grave acidente de trânsito ocorrido na madrugada deste domingo (27), por volta de 3h, no Centro de Macapá.

O óbito foi confirmado no Hospital de Emergências da capital após ela ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), a motocicleta em que a vítima estava como passageira colidiu com um carro de passeio no cruzamento da Rua Eliezer Levy com Avenida Padre Júlio.

O Fiat Siena era conduzido por Renilma Pereira de Lima, de 36 anos, que foi apresentada pelo Batalhão de Trânsito no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.

O condutor da motocicleta, Marcus Vinícius da Silva, 22 anos, recebeu atendimento médico e depois também foi levado ao Ciosp para prestar esclarecimento.

O corpo de Kamilly Luara será velado na capela funerária Renascer Amavida, no Centro de Macapá.