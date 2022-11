Pavimentação atrasa e chegada das chuvas preocupa moradores na zona norte

Caso ocorre no Bairro Ipê, onde 22 ruas e avenidas estão sendo pavimentadas pela prefeitura de Macapá

Por LEONARDO MELO

Vinte e duas ruas e avenidas do Bairro Ipê, na zona norte de Macapá, começaram a ser pavimentadas com bloquetes de cimento pela prefeitura de Macapá durante a campanha eleitoral, mas a obra parou.

Além disso, moradores estão preocupados com a chegada mais cedo das chuvas, o que pode atrapalhar ainda mais os trabalhos e comprometer o que já foi feito. Para eles, mesmo onde já foi pavimentado não há um sistema adequado de drenagem pluvial.

“O serviço tá lento. Já está há quatro meses aí e nada. A chuva tá chegando e a gente corre o risco de ficar na mesma. Sem falar nesse problema da água da chuva. Pra onde ela vai? “, questionou Júlio Machado, que mora na Rua Jaborandi.

Ele e os vizinhos acreditam que sem o sistema de drenagem das águas pluviais, em pouco tempo todo o serviço realizado hoje pode ir por “água abaixo”.

“Espero que isso (bloquete) não solte tudinho e a gente fique pior que estava, porque antes ainda tinha um pequeno pedaço de asfalto. Nosso medo é que não termine antes do inverno porque aqui a água desce forte. Começou antes das eleições e já se vão quase quatro meses”, reclamou a professora Selma Ribeiro, de 59 anos.

O servidor público André de Olanda, de 31 anos, mora no bairro há 8 anos. Ele disse que o Ipê sofre muito no período chuvoso porque a água da chuva não tem pra onde correr.

“Vem inverno, não tem pra onde a água correr e os buracos reaparecem. Você tira pela avenida principal do bairro que não tem sistema de drenagem. Chove, a água acumula e aparecem os buracos”, reclamou o morador.

Iduyl César, encarregado da obra, disse que as equipes improvisaram um sistema para escoamento da água. A ideia é que o líquido, ao cair nas ruas bloquetadas, escorra por cima da via e caia em uma área que fica no final da Rua Pau Brasil, a rua do Bosque.

Explicou ainda que houve um pequeno atraso na obra devido à falta de bloquetes. Para resolver o problema, um novo fornecedor está produzindo o material no local da obra. A meta é fabricar duas mil unidades por dia para que os trabalhos caminhem acelerado, mas a empresa só está fabricando 700 unidades.

“Os fornecedores estão com dificuldade pra fornecer pra nós e isso acarreta o atraso. As ruas já estão todas com areia só falta colocar os bloquetes”, explicou o encarregado da obra.

Iduyl explicou que os trabalhos não sofrerão paralisação, mesmo com o período chuvoso.

“Quando começar a chover o pessoal se abriga e depois que parar de chover eles voltam ao trabalho. O período inverno não vai atrapalhar”, garantiu o encarregado.