PEC da Transição: Davi diz que é hora de ‘diálogo e responsabilidade’

Senador do Amapá, que presidente a CCJ, tenta acordo entre senadores que defendem mudanças na proposta do novo governo

Por SELES NAFES

Debaixo de intensa pressão, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP), voltou a se posicionar nesta quarta-feira (23) sobre a PEC da Transição. Desta vez, no Twitter, ele procurou acalmar os ânimos novamente falando em diálogo e responsabilidade.

A PEC, se aprovada como propõe o futuro governo Lula (PT), permitirá que o Bolsa-Família de R$ 600 fure o teto de gastos do governo federal em mais de R$ 175 bilhões.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), admite que não há consenso no Senado sobre alguns aspectos do texto, entregue na semana passada ao senador Davi Alcolumbre pela equipe do novo governo. Um dos pontos ainda sem acordo é o prazo em que o Bolsa-Família permaneceria como exceção no teto. Alguns senadores defender um prazo curto para reduzir impactos sobre as contas públicas.

O presidente da CCJ tenta encontrar um meio termo.

“Estamos dialogando sobre a melhor forma para a PEC da Transição. É preciso garantir o auxílio para quem precisa, mas também ter uma solução que ajude o país em termos de estabilidade econômica. É hora do diálogo e da reponsabilidade”, disse Davi Alcolumbre no Twitter.