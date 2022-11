“Perdão”, diz réu que matou criança com tiro cabeça

Sessão ocorre no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

O réu Flávio Ferreira Teodósio, de 19 anos, que confessou ter sido o autor do disparo que matou a pequena Ana Júlia Pantoja, de 5 anos, pediu perdão à família da menina durante seu interrogatório no julgamento desta quarta-feira (16).

Ele falou por cerca de 30 minutos, mesmo tempo que o segundo réu, Godofredo Barbosa do Nascimento, também de 19 anos, deu sua versão, na qual confirmou ter fornecido a arma do crime a Flávio. Ambos permanecem de cabeça baixa a todo instante, inclusive nos depoimentos. Familiares acompanham o julgamento com camisas pretas com a palavra justiça.

A dupla foi denunciada por homicídio triplamente qualificado: motivo torpe (em razão das desavenças entre as facções) e por ter sido praticado mediante emboscada e recurso que dificultou a defesa da vítima (porque o tiro foi escondido, repentino e com a vítima desarmada).

Além de homicídio, também foram denunciados por integrar organização criminosa.

O julgamento começou por volta de 9h30 e é presidido pela juíza Marina Lorena Lustosa, titular do Tribunal do Júri da Comarca de Santana.

No total, 10 pessoas foram ouvidas, entre testemunhas de defesa e acusação, além dos réus Flávio Ferreira e Godofredo Barbosa.

Por volta de 16h começaram os debates da acusação. Posteriormente, será a vez da defesa. A previsão é que o resultado do julgamento saia ainda hoje. O veredicto deve sair ainda hoje.