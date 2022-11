PM do Amapá começa a testar câmeras em uniformes

A estratégia é testada, primeiramente, com militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual.

Por RODRIGO ÍNDIO

Policiais militares começaram a atuar, nesta quinta-feira (24), com câmeras acopladas nos uniformes. O objetivo é elevar a segurança e monitorar as atividades de militares, agentes e da população durante as abordagens. O equipamento já é utilizado em polícias de outras cidades.

A estratégia é testada, primeiramente, com militares do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE) por um período de 30 a 60 dias. Depois, passará por análise técnica dos resultados.

Segundo o tenente-coronel Marcelo Araújo, da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), o sistema transmite áudio, vídeo e localização em tempo real. O material também é gravado e armazenado em nuvens virtuais.

Segundo ele, com isto é possível garantir uma análise detalhada do cenário de atuação dos policiais em situações de risco e/ou emergência.

“Essa tecnologia é uma tendência nacional. Visa a segurança para o agente e para a pessoa que está recebendo o serviço da polícia. Garante segurança jurídica, segurança de legitimidade e prova, enfim, tem uma série de fatores de contribuições que o equipamento pode trazer para o serviço policial”, afirmou.

O equipamento tem carga superior ao tempo de serviço dos agentes por turno. É resistente a choques e à prova d’água.

De acordo com o capitão Rodrigo Souza, do BPRE, dos 140 militares do Batalhão, 15 irão se revezar por turno para a fase de testes. O grupo já passou por dois dias de aprendizado teórico e agora atua no teste prático durante barreiras pelas rodovias.

“Servimos de projeto piloto. Foi dada instrução do uso e operação das câmeras para os policiais militares. Cada policial terá sua câmera nesse período de teste. É importante para a avaliação de pontos fortes ou não, para assim ocorrer a implementação total, que visa beneficiar o servidor e a população”, avalia o capitão.