Polícia apreende 71 kg de maconha no Aeroporto de Macapá

Drogas estavam em malas de duas passageiras que chegaram do Matogrosso do Sul

Da Redação

Policiais federais, militares e uma equipe do Gaeco (Grupo de Atuação contra o Crime Organizado) apreenderam mais de 71 kg de maconha na tarde desta quarta-feira (23), em Macapá. As drogas estavam em malas de duas passageiras no Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre.

A apreensão ocorreu com apoio do Canil do Bope, durante uma fiscalização de rotina, segundo informou a Polícia Federal.

As drogas estavam em quatro malas com duas passageiras de 23 e 25 anos que foram presas. De acordo com a PF, as acusadas são duas “desempregadas, moradoras do Bairro do Perpétuo Socorro, foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico”.

O flagrante ocorreu quando eles desembarcaram de um voo procedente de Campo Grande (MS).

Elas foram levadas para a sede da Polícia Federal onde prestarão depoimento, e depois serão encaminhadas para o Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), onde aguardarão pela audiência de custódia.