Policiais penais revendiam armas a traficantes, diz polícia

Ação ocorreu nas cidades de Castanhal e Belém, no Pará, e em Macapá, no Amapá.

Uma parceria entre as Polícias Civis do Amapá e do Pará prendeu policiais penais do estado vizinho e apreendeu armas nesta quarta-feira (23).

A ação, que teve participação da Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRACO) do Amapá, investiga um grupo liderado por dois policiais penais do Pará que revendiam armas de fogo, munições e acessórios a membros de facção.

A ação ocorreu nas cidades de Castanhal e Belém, no Pará, e em Macapá, no Amapá. Dois policiais penais do Pará foram presos preventivamente.

Segundo a apuração, os policiais compravam armas de pessoas que as adquiriram de maneira lícita e as revendiam. Os armamentos eram comercializados com traficantes e membros de facções criminosas.

Na operação desta quarta-feira (23), foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva. Um dos integrantes do grupo investigado está foragido.

Os investigados irão responder por comércio ilegal de armas de fogo e participação em organização criminosa.