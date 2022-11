Policial federal é indiciado por não devolver pix errado

De acordo com a Polícia Civil, ele ainda teria debochado da vítima enviando uma foto do próprio pênis com a palavra "reembolsada"

Da Redação

Um policial federal que era lotado no Amapá foi indiciado pela Polícia Civil no inquérito que apurou a denúncia de que ele se apropriou do dinheiro após receber um pix por engano. A vítima teria digitado os dados errados e enviado equivocadamente R$ 5 mil ao policial, que não quis devolver.

O caso foi investigado pelo delegado Danilo Brito, da 2ª DP de Santana. De acordo com ele, a vítima errou os dois últimos números do telefone/pix e efetou a transferência.

De acordo com o inquérito, ao se dar conta do erro, a vítima fez contato com o policial para devolver o valor, mas, no lugar do dinheiro, ele teria enviado a foto do pênis com a palavra “reembolsada”.

“Essa conduta caracteriza o crime de injúria, já que o órgão íntimo enviado é do próprio autor do fato. Crime de ação privada e que toda a cópia do inquérito foi enviada ao advogado da vítima para realizar queixa-crime e eventual ação civil de danos materiais e morais”, explicou o delegado.

“O infrator, por não ser mais lotado no Estado do Amapá, achou que sua conduta sairia impune, demonstrando uma maior reprovabilidade da conduta. Por este motivo, ofício à corregedoria da Polícia Federal foi enviado para que proceda disciplinarmente junto ao agente”, acrescentou.

O inquérito foi enviado ao Ministério Público, que poderá ou não oferecer denúncia contra o policial que não teve o nome divulgado.

A corregedoria da PF também foi informada a respeito do inquérito.