Policial penal é achado morto no estacionamento do Iapen

Por OLHO DE BOTO

Um policial penal foi encontrado morto com um tiro na cabeça, na noite desta segunda-feira (31), dentro do carro dele, no estacionamento do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá ( Iapen), na Rodovia Duca Serra, na zona norte de Macapá.

Jacy de Oliveira Rodrigues tinha 33 anos e era servidor da instituição desde 2014. Ele estava com o veículo desligado, de plantão, quando foi achado já sem os sinais vitais, juntamente com a arma que ele utilizava em serviço.

O perito Odair Monteiro, da Polícia Científica do Amapá, confirmou que o disparo foi à curta distância, o que provocou uma grande lesão no crânio da vítima. Além disso, a flacidez corpórea indicava que o óbito era recente e a perícia preliminar sugere que o próprio policial tenha feito o disparo.

“Ele estava sentado no banco do motorista e a arma sobre o banco do passageiro”, pontuou Monteiro.

No local, um policial que trabalhava com Jaci relatou que ele não tinha comportamento estranho.

“Participava de corridas junto comigo, tem família e nunca aparentou estar triste ou preocupado com alguma coisa”, ressaltou o colega de trabalho.

O corpo da vítima foi removido para a Polícia Científica para mais exames.